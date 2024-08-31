شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسة ترينيداد وتوباغو بذكرى استقلال بلادها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كريستين كارلا كانغالو، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
تهنئة ولي العهدوبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كريستين كارلا كانغالو، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.