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طقس السعودية.. أمطار على مكة المكرمة

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار غزيرة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
كان المركز الوطني للأرصاد نبّه من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، على منطقة مكة المكرمة، وتشمل محافظات (جدة - خليص - رابغ).
وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر إلى يوم غد الخميس.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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