شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار غزيرة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

كان المركز الوطني للأرصاد نبّه من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، على منطقة مكة المكرمة، وتشمل محافظات (جدة - خليص - رابغ).

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر إلى يوم غد الخميس.

