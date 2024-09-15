العروسة النحس| العريس اتسجن في ليلة دخلته والعروسة كلمة السر والسبب لم يخطر ببالهم

الرياض - أميرة القحطاني - أطلق بعض النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي لقب العروسة النحس، على عروسة لم يخطر ببالها في اليقظة أو النوم أن تكون ليلها الأولى مع عريسها بهذا الشكل، حيث قضت العروسة ليلتها الأولى وحيدة باكية، والعريس قضى ليلة دخلته في السجن.

ماذا حدث مع العروسة النحس وماذا حدث للعريس

ففي ليلة العمر وبعد أن أتم العروسين مراسم الزفاف في قاعة الأفراح بإحدى المدن المدن التركية، انقلبت فرحة العروسين رأساً على عقب، حيث قام العريس باصطحاب عروسته في السيارة ذاهباً إلى عش الزوجية لقضاء الليلة التي طالما كانوا يحلمون بها كثيراً.

ولكن وهما في الطريق والعريس يقود السيارة منشغلاً بعروسته وفتاة أحلامه التي ظل يغازلها طوال الطريق، اصطدمت سيارة العروسين بطفل صغير لم يتعدى الثانية عشرة من عمره، وتجمع الناس حول السيارة وأمسكوا بالعريس، وتم نقل الطفل المصاب إلى إحدى المستشفيات لعلاجه.

ليلة زفاف كئيبة للعروسين

وهنا أطلق الحاضرون لقب العروسة النحس على الفتاة التي كانت تحلم بقضاء ليلة دخلتها كأي عروسة أخرى، بينما أبلغ الحاضرون الشرطة، والتي جاءت على الفور، وقبضت على العريس وتحفظت عليه في السجن لحين عرضه على النيابة واستكمال التحقيقات ومعرفة مصير الطفل المصاب، الذي يرقد بالمستشفى في حالة حرجة.