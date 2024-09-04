شكرا لقرائتكم خبر المجلس الاشرافي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يعقد اجتماعه الخامس عشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عُقد في مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في مقر المجلس بالرياض اليوم الأربعاء الاجتماع الخامس عشر للمجلس الإشرافي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وناقش الاجتماع الخطة التنفيذية لعام 2025م التي طرحها الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور باسي بانتينين، وأهداف ومشاريع الخطة.

حضر الاجتماع جميع ممثلي دول المجلس وهم: الدكتور حسين محمد الرند من دولة الامارات، والدكتورة سامية بهرام من ممكلة البحرين، ومن المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله القويزاني، ومن سلطنة عمان الدكتورة أمل المعني، ومن دولة قطر الشيخ الدكتور محمد ال ثاني، ومن دولة الكويت الدكتور المنذر الحساوي، وبحضور مدير عام مجلس الصحة الخليجي الاستاذ سليمان بن صالح الدخيل.

الجدير بالذكر أن إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها حظي باعتماده من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في دورته 41 (العلا، يناير 2021)، ومن أحد أبرز منجزات المركز إنهاء الخطة الخليجية للتأهب لطوارئ الصحة العامة وتدشين لوحة البيانات الشاملة التي تمكن أصحاب المصلحة من استطلاع الوضع الوبائي في دول مجلس التعاون الخليجي للتنبؤ واتخاذ القرارات الفعالة .