المجلس الاشرافي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يعقد اجتماعه الخامس عشر

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حضر الاجتماع جميع ممثلي دول المجلس وهم: الدكتور حسين محمد الرند من دولة الامارات، والدكتورة سامية بهرام من ممكلة البحرين، ومن المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله القويزاني، ومن سلطنة عمان الدكتورة أمل المعني، ومن دولة قطر الشيخ الدكتور محمد ال ثاني، ومن دولة الكويت الدكتور المنذر الحساوي، وبحضور مدير عام مجلس الصحة الخليجي الاستاذ سليمان بن صالح الدخيل.
الجدير بالذكر أن إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها حظي باعتماده من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في دورته 41 (العلا، يناير 2021)، ومن أحد أبرز منجزات المركز إنهاء الخطة الخليجية للتأهب لطوارئ الصحة العامة وتدشين لوحة البيانات الشاملة التي تمكن أصحاب المصلحة من استطلاع الوضع الوبائي في دول مجلس التعاون الخليجي للتنبؤ واتخاذ القرارات الفعالة .
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