رامي عياش يحيي حفلًا غنائيًا بمهرجان موازين.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب رامي عياش، لاحياء حفل غنائي اليوم، الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب.

ومن المقرر أن يقدم رامي عياش، لجمهوره مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التى يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال رامي عياش

وطرح رامي عياش، مؤخرًا أغنية Sway بالعربي، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية، وقام بصياغة الكلمات واعداد اللحن، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان.

كلمات أغنية sway بالعربي :-

وين ما بدك ياني روح بروح

بكون معك بشوف حالي

آه لو تعرف إنت شو بهواك كثير بهواك وبتحلى لي

في عندك إنت كاريزما كثير

شي خطير سحر كبير

بيغاروا مننا كل الشباب وكل البنات حتى الصغار

عندك شي العالم ما عندها ياه

عندك ياني طبعا شي أكيد

بضوّي العتمة زهرة بالصحرا بمشي جوات الوريد

عم بسمع قلبي بدقة قلبك

كثير بحبك، كثير بحبك

إنت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني

بس عندك شي العالم ما عندها ياه

عندك ياني طبعا شي أكيد

بضوّي العتمة زهرة بالصحرا بمشي جوات الوريد