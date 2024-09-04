شكرا لقرائتكم خبر جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تطلق دورتها الـ 12 وتكرم الفائزين بجوائزها الاجتماعية لعام 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ أعلنت "الجائزة"، اليوم الأربعاء، عن إطلاقها الدورة الثانية عشرة تحت عنوان (الاستثمار الاجتماعي.. تعاظُم أثر)، خلال حفل تكريم الفائزين بالجوائز الاجتماعية لعام 2024، وذلك في فندق المملكة.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن الجوائز الاجتماعية (المواطنة المسؤولة، أم الجود، تنسيق، تحفيز، صيتاثون) ودورها في تحفيز وتكريم الأفراد والمؤسسات المتميزة في العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه في المجتمع.

ثم ألقى الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث كلمةً نوّه فيها بدور الجائزة ومبادراتها في تأكيد الولاء للوطن ولولاة الأمر ومساهمتها في تحقيق رؤيته والمحافظة على مكتسباته ومقدراته، موضحًا أن الجائزة تشهد اليوم مناسبتين الأولى حفل تكريم الفائزين بالجوائز الاجتماعية، والثانية انطلاق الدورة الثانية عشرة للجائزة بفروعها الستة التي تكمل مسيرة الخير والعطاء.

ووجه الدكتور "المغلوث" الدعوة إلى الجميع للمشاركة في الجائزة والاستفادة من مزاياها، معلنًا عن فتح التسجيل في الانضمام لعضوية "أصدقاء صيتة" التطوعي أحد مساهمات الجائزة، ومتمنيًا للجميع التوفيق في هذه الجائزة التي تحمل اسم خلّد الأثر في العمل الاجتماعي.

عقب ذلك تم تدشين انطلاقة الدورة الثانية عشرة للجائزة، والتي تخللها توقيع اتفاقية تعاون "الجائزة" و"وزارة التعليم" تمحورت تنفيذ وتفعيل مبادرات وبرامج وأنشطة مؤسسة الأميرة صيتة في المجتمع التعليمي وتعزيز لوائح التعلّم والإسهام في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية لدى الطلبة ومنسوبي التعليم. ومثّل "الجائزة" الأمين العام الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث، بينما مثّل الوزارة؛ وكيلها للتعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي.

وفي ختام الحفل؛ كرّم الدكتور "المغلوث" بمعية مساعد وزير التعليم "إياد القرعاوي" الفائزين بالجوائز الاجتماعية، وهم: فاز بالمركز الأول في جائزة "أم الجود" في دورتها الخامسة لعام ٢٠٢٤م، "مالك بن حمود الجميلي" في مجال التوعية بالتقنية والمعرفة الرقمية، وجاء ثانيًا "محمد بن مسلم الجهني" في مجال التوعية بالثقافة العامة.

وفي جائزة "تنسيق" في دورتها الثالثة لهذا العام، فازت جمعية المدينة للتوحّد (تمكّن)، وحلّت جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة في المركز الثاني.

وأما في جائزة "المواطنة المسؤولة في دورتها الثالثة" فاز في فرع المرحلة الابتدائية، "الزين بنت سلطان السهلي" من المدرسة الابتدائية الثالثة والثلاثون بمنطقة الحدود الشمالية، وحلّ ثانيًا "محمد بن سعيد الشمراني" من ابتدائية وتحفيظ تبالة بمنطقة عسير، وثالثًا "محمد بن منذر جعفر الياسين" من مدرسة العمران الابتدائية بالمنطقة الشرقية.

وأما في المرحلة المتوسطة، فتصدّرت الفائزين "فرح بنت فهد النعيم" من مدارس رؤية المستقبل بالمنطقة الشرقية، وحلّت ثانيًا "ريم بنت شالح الشمري" من المتوسطة الثانية بالمزاحمية بمنطقة الرياض، ثم "أريام بنت سامي الثقفي" من المتوسطة الرابعة لتحفيظ القرآن بمنطقة مكة المكرمة.

وأما في المرحلة الثانوية، فكان المركز الأول من نصيب "ريوف بنت عبدالرحمن الزهراني" من متوسطة وثانوية الغبشة بالباحة، وحلّت ثانيًا "راحيل بنت عبدالله زغبي" من ثانوية الثالثة ببيش بمنطقة جازان، وأما المركز الثالث فكان من نصيب "محمد بن ثامر العنزي" من مدارس المتقدمة الأهلية بمنطقة الجوف.

كما كرّمت الفائزون في البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية "صيتاثون" في دورتها الأولى، حيث كانت الصدارة لفريق "بواسل المدينة التطوعي" التابع لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة؛ عن مبادرة "القراءة المتجوّلة"، ثم فريق "دريمرز" ممثلًا لمركز المبادرات التنموية بإمارة منطقة تبوك؛ عن مبادرة "حيّنا"، وأخيرًا فريق "إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع التابع لتعليم منطقة عسير؛ عن مبادرة "عين ألمع".