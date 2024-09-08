شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"، الذي يُنظمه الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعدد من منسوبي دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بالدول الخليجية، وذلك خلال الفترة 8 - 12 سبتمبر 2024م، في مقر الديوان العام للمحاسبة الرئيس بمدينة الرياض.

وجرى في بداية البرنامج التعريف بإطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAI - PMF) واستعراض تجربة الديوان العام للمحاسبة في تطبيقه؛ بهدف تنمية المعارف والمهارات لدى المتدربين حول قياس أداء الجهاز الرقابي وفق إطار (SAI - PMF)، من خلال فهم أهدافه ومكوناته والتوصيات والمقترحات لمواجهة التحديات في تطبيق الإطار، وسيتم استعراض أساسيات وإجراءات التدقيق المبني على المخاطر، وأثره في العمل الرقابي. تبادل الخبرات

كما التقى رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري المتدربين، مؤكدًا أهمية هذه البرامج التدريبية في تبادل الخبرات والوعي المهني بين منسوبي الأجهزة الخليجية النظيرة في مجالات العمل المشتركة، متمنيًا للمتدربين التوفيق في أعمال البرنامج لتحقيق الأهداف المرجوّة منه.

ويسعى الديوان العام للمحاسبة خلال هذا اللقاء إلى مشاركة خبراته وتجاربه في مجالات العمل المشتركة مع دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الديوان والأمانة العامة للمجلس.