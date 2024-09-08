شكرا لقرائتكم خبر عن عدة قضايا.. تفاصيل جولة المشاورات بين المملكة والجمهورية الهيلينية والان نبدء بالتفاصيل



وترأس الجانب السعودي في جولة المشاورات، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ومن الجانب الهيليني نائب وزير الخارجية السفيرة ألكساندرا بابادوبولو. تطوير العلاقات الثنائية وبُحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

العلاقات بين المملكة والجمهورية الهيلينية وحضر الجولة من الجانب الهيليني سفير الجمهورية الهيلينية لدى المملكة السيد اليكسيس كونستانتوبولوس.

ومن الجانب السعودي، حضر مدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان بوزارة الخارجية المهندس فهد الحارثي. الدمام - شريف احمد - عُقدت الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ، ونظيرتها في الجمهورية الهيلينية.وترأس الجانب السعودي في جولة المشاورات، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ومن الجانب الهيليني نائب وزير الخارجية السفيرة ألكساندرا بابادوبولو.وبُحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.وحضر الجولة من الجانب الهيليني سفير الجمهورية الهيلينية لدى المملكة السيد اليكسيس كونستانتوبولوس.ومن الجانب السعودي، حضر مدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان بوزارة الخارجية المهندس فهد الحارثي.