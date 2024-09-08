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عدة قضايا.. تفاصيل جولة المشاورات بين المملكة والجمهورية الهيلينية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عُقدت الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية ، ونظيرتها في الجمهورية الهيلينية.
وترأس الجانب السعودي في جولة المشاورات، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ومن الجانب الهيليني نائب وزير الخارجية السفيرة ألكساندرا بابادوبولو.

تطوير العلاقات الثنائية

وبُحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

العلاقات بين المملكة والجمهورية الهيلينية

وحضر الجولة من الجانب الهيليني سفير الجمهورية الهيلينية لدى المملكة السيد اليكسيس كونستانتوبولوس.
ومن الجانب السعودي، حضر مدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان بوزارة الخارجية المهندس فهد الحارثي.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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