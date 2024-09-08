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شكرا لقرائتكم خبر عن عدة قضايا.. تفاصيل جولة المشاورات بين المملكة والجمهورية الهيلينية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عُقدت الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ونظيرتها في الجمهورية الهيلينية.
وترأس الجانب السعودي في جولة المشاورات، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ومن الجانب الهيليني نائب وزير الخارجية السفيرة ألكساندرا بابادوبولو.
بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
ومن الجانب السعودي، حضر مدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان بوزارة الخارجية المهندس فهد الحارثي.
وترأس الجانب السعودي في جولة المشاورات، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ومن الجانب الهيليني نائب وزير الخارجية السفيرة ألكساندرا بابادوبولو.
تطوير العلاقات الثنائيةوبُحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
العلاقات بين المملكة والجمهورية الهيلينيةوحضر الجولة من الجانب الهيليني سفير الجمهورية الهيلينية لدى المملكة السيد اليكسيس كونستانتوبولوس.
ومن الجانب السعودي، حضر مدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان بوزارة الخارجية المهندس فهد الحارثي.