شكرا لقرائتكم خبر شراكة بين مانجا للإنتاج وstc play في نشر لعبة مستلهمة من مسلسل الأنمي السعودي "أساطير في قادم الزمان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، لعبة "مغامرات أساطير في قادم الزمان" بالتعاون مع stc play ذراع الألعاب والرياضات الإلكترونية التابعة لمجموعة stc، لنشر اللعبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما ستتولى شركة مانجا للإنتاج نشر اللعبة في جميع أنحاء العالم.

وستكون اللعبة متاحة للاعبين على متجرApp Store ومتجرGoogle Play وكذلكApp Gallery.

قادت وساهمت كفاءات سعودية موهوبة عملية تطوير لعبة "مغامرات أساطير في قادم الزمان"، والتي استوحيت من مسلسل الأنمي السعودي "أساطير في قادم الزمان".

تستند القصة في اللعبة على حكايات مستوحاة من شبه الجزيرة العربية وتحتوي على شخصيات عديدة وخمس عوالم فريدة منها "الرياض المستقبلية".

تتوفر اللعبة بشكل مجاني للهواتف المحمولة، وتدعم اللغة العربية بشكل كامل وكذلك اللغة الإنجليزية واليابانية.

وتتضمن تحديات يومية وحوارات شيقة مع الشخصيات بأسلوب ممتع وسهل الفهم.

ما دفع العديد لتحميلها في مرحلة الإطلاق التجريبي، حيث تجاوز عدد مرات تحميل اللعبة 278 ألف حول العالم.

صرّح الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، قائلًا: " بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل ’أساطير في قادم الزمان‘، والذي تجاوزت مشاهداته للموسم الأول حاجز الـ 100 مليون مشاهدة، وعُرض على أكثر من 40 منصة حول العالم، تم طرح منتجات خاصة بالمسلسل، وتولت نيوم رعاية الموسم الثاني منه.

وأضاف: "استكمالًا لهذا النجاحات، نسعد اليوم بإطلاق لعبة ’ مغامرات أساطير في قادم الزمان‘بالشراكة مع stc play الرائدة في قطاع الألعاب الالكترونية، لنشر اللعبة المستوحاة من المسلسل في تجربة فريدة لصناعة الأنمي السعودي والعربي، ونتطلع إلى إبرام المزيد من الشراكات الناجحة في المستقبل".

ومن جانبه، قال بدر المرشود، رئيس فريق stc play: "يسعدنا فيstc play أن نقدم لعشاق الألعاب محتوىً غني من الألعاب الإلكترونية يُثري تجاربهم ويلبي متطلباتهم.

ونحن فخورون بالتعاون مع مانجا للإنتاج الشركة الرائدة في مجال تطوير وإنتاج المحتوى الإبداعي لإطلاق ’مغامرات أساطير في قادم الزمان‘، اللعبة التي تقدم حكايات وشخصيات مستوحاة من شبه الجزيرة العربية.

تجسد هذه الشراكة رؤيتنا لتقديم تجارب فريدة وغنية يتردد صداها بين أوساط مجتمع اللاعبين المزدهر والمتنامي، ونسعى إلى توفير تجارب ألعاب تفاعلية متميزة للمستخدمين من خلال الجمع بين منصتنا المبتكرة والإبداع في المجال التقني الذي تتمتع به شركة مانجا للإنتاج.

نواصل في stc playالتزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد للألعاب والرياضات الإلكترونية واستكشاف آفاق جديدة في القطاع".

وقالت الأستاذة عهود القحطاني، منتج الألعاب الأول في شركة مانجا للإنتاج: "خلال رحلة تطوير لعبة ’ مغامرات أساطير في قادم الزمان‘، عملنا مع كفاءات عالمية ومحلية لتقديم تجربة مميزة لنقل وتبادل الخبرات التقنية والفنية من خبراء في المجال إلى فريق تطوير الألعاب الداخلي. ولتقديم أفضل تجربة لعب، حرصنا بشكل دائم ودوري على تطوير وتحسين جودة المنتج من خلال العمل على عدة تحديثات بناءً على بيانات تم جمعها من اللاعبين. كما نحرص على استخدام أحدث الأدوات وتطوير مهارات الفريق وآليات تنفيذ مهام تطوير اللعبة بشكل دائم، ونفخر بشراكتنا مع stc play لنشر اللعبة ودعم رحلة التطوير المستمر للمنتج".

الجدير بالذكر أن اللعبة مستلهمة من مسلسل "أساطير في قادم الزمان" الذي أنتجته شركة مانجا للإنتاج في عام 2020، وحقق نجاحًا عالميًا كبيرًا بعرضه على أكثر من 40 منصة وحصد أكثر من 100 مليون مشاهدة.

ومن المقرر أن يصدر الموسم الثاني من المسلسل في الربع الأخير من عام 2024، ويمكنكم متابعة آخر أخبار اللعبة على جميع منصات التواصل الاجتماعي عبر الحساب@FFHQgame و @FFHQgame_Mena

وتواصل مجموعة stc دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، حيث أنها الشريك الرائد والمؤسس لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وتلتزم بتقديمخدماتها الرائدة عالمياً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لتشمل كامل مرافق ومناطق البطولة.

وقد تم إطلاق اسم مجموعة stc على 3 مناطق رئيسية في البطولة هي "stc أرينا" و"صالة stc play للألعاب" و"استوديو stc tvلكأس العالم".

وتعمل stc play، ذراع الألعاب والرياضات الإلكترونية التابعة لمجموعة stc، على تعزيز تجربة الألعاب والمنافسة في البطولة عبر توفير ميزة الدردشة بين اللاعبين والمدعومة بخدمات اتصال عالية الجودة.