شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تُحدث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة للحفاظ على الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة في المملكة، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، مشدّدة على أهمية مراقبة نوعية المياه، في أنظمة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والخزن؛ للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة، وضرورة حصول كل شخص على مياه نظيفة وآمنة لتلبية احتياجاته الطبيعية.

وأوضحت الوزارة أن المعايير والمواصفات المحدّثة، اشترطت ضمان خلوّ المياه من المواد التي قد تؤثر على الصحة العامة أو على البيئة بشكل عام، مبينة أهم الخواص التي تعكسها المعايير، المتمثلة في المعايير الفيزيائية، والكيميائية غير العضوية، والعناصر النزرة والمعادن الثقيلة، بالإضافة إلى معايير المركبات الكيميائية العضوية، والخواص العضوية والهيدروكربونية، ومعايير المواد الكيميائية الناتجة عن عمليات معالجة وتطهير المياه، والمعايير الإشعاعية النشطة، إلى جانب خصائص النويدات (النظائر) المشعة، والمعايير الميكروبية. معايير ومواصفات

أكدت الوزارة أن تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة تم وفقًا لأعلى المعايير العالمية والإقليمية والخليجية، ومنها معايير منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومعايير هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO)، لافتة النظر إلى أن التحديث تم أيضًا بعد التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما يتواءم مع طبيعة ونوعية المياه في المملكة.

وشدّدت الوزارة على جميع مزودي خدمات مياه الشرب غير المعبأة، في القطاع العام والخاص، سواءً أكانت منتجة من محطات التحلية، أو محطات التنقية، أو ما يُوزع من خلال شبكات المياه، أو من الأشياب الصالحة للشرب؛ بضرورة الالتزام بهذه المواصفات والمعايير؛ لضمان توفير مياه نقية خالية من أي ملوثات. وللاطلاع على تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة يرجى زيارة الرابط التالي: www.bit.ly/4cC17yc.

