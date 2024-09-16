شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 مخالفين لتجريفهم التربة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مقيمين مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب في منطقة المدينة المنورة.

وضُبط 10 معدات تستخدم في نهل الرمل وتجريف التربة، يعمل عليها 10 مقيمين من الجنسيات الباكستانية والهندية والسودانية. الاعتداء على البيئة وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم، فيما حثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.

ويكون الإبلاغ على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

