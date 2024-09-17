شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء المصري يغادر الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر الرياض اليوم، رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له.

وكان في مقدمة مودعيه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني، وسفير جمهورية مصر لدى المملكة أحمد فاروق توفيق، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

