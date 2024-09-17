شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على العرضيات والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم الثلاثاء، يفيد بهطول أمطار غزيرة على محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة 7 مساءً.