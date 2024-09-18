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شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس": الخطاب الملكي يعزز قيم الوسطية ويدعم رؤية المملكة في الابتكار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نوه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمضامين الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليّ العهد، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
وأكد أن الخطاب الملكي جاء ليعزز قيم التسامح والاعتدال والوسطية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من القيم الإسلامية السامية التي تدعو إلى نبذ الإرهاب والتطرف، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشار الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إلى أن المملكة العربية السعودية تعتمد نهجًا ثابتًا قائمًا على مبدأ الشورى، المستمد من تعاليم القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾.
وأوضح الشيخ السديس، أن الخطاب الملكي يعبر عن رؤية المملكة وتوجهاتها الرامية إلى تعزيز الابتكار والتعليم، وتطوير الأجيال الشابة لتكون رائدة في العلوم والمعرفة، من خلال دعم التعليم النوعي وتعزيز المهارات العلمية العالية، ما يسهم في رفع مكانة المملكة بين الدول المتقدمة.
كما أشار إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالغ بالحرمين الشريفين وقاصديهما، عبر تقديم أرقى الخدمات الدينية والتقنيات الحديثة التي تسهم في تسهيل أداء العبادات والنسك بكل يسر وسهولة.
ودعا الشيخ السديس الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على ما يقدمانه من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وأن يوفقهم لما فيه خير للإسلام والمسلمين، ويسدد خطاهم في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعود بالنفع على الوطن والأمة الإسلامية.
وأكد أن الخطاب الملكي جاء ليعزز قيم التسامح والاعتدال والوسطية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من القيم الإسلامية السامية التي تدعو إلى نبذ الإرهاب والتطرف، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
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وأشار الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إلى أن المملكة العربية السعودية تعتمد نهجًا ثابتًا قائمًا على مبدأ الشورى، المستمد من تعاليم القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾.
تعزيز الابتكار والتعليموأضاف أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وحتى هذا العهد المبارك، عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، تواصل تكريس هذا النهج في كافة شؤونها، مما يعكس تمسكها بمبادئها الثابتة المستمدة من الكتاب والسنة.
وأوضح الشيخ السديس، أن الخطاب الملكي يعبر عن رؤية المملكة وتوجهاتها الرامية إلى تعزيز الابتكار والتعليم، وتطوير الأجيال الشابة لتكون رائدة في العلوم والمعرفة، من خلال دعم التعليم النوعي وتعزيز المهارات العلمية العالية، ما يسهم في رفع مكانة المملكة بين الدول المتقدمة.
كما أشار إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالغ بالحرمين الشريفين وقاصديهما، عبر تقديم أرقى الخدمات الدينية والتقنيات الحديثة التي تسهم في تسهيل أداء العبادات والنسك بكل يسر وسهولة.
ودعا الشيخ السديس الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على ما يقدمانه من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وأن يوفقهم لما فيه خير للإسلام والمسلمين، ويسدد خطاهم في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعود بالنفع على الوطن والأمة الإسلامية.