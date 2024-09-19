ضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة

ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين، بمنطقة جازان، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

كما تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها، في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، من القبض على مواطنين لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهما بندقية هوائية، و(80) ذخيرة هوائية حية، و(20) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.