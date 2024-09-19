شكرا لقرائتكم المودة تطلق فعاليات وطن يُعنى وأسر تُبنى لتعزيز روح الانتماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية، فعاليات “وطن يُعنى وأسر تُبنى”؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 والتي تستمر 6 أيام، وتهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني، وتسلط الضوء على أهمية استقرار الأسرة وأمانها، ما يمكنها من المساهمة في بناء المجتمع.

وأكد المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، رئيس مجلس إدارة جمعية المودة، أن الفعاليات تقدم أنشطة متنوعة، منها الترفيهية والتعليمية للأطفال، وتهدف إلى تطوير مهاراتهم الابتكارية وإشراكهم في الرؤية المستقبلية لبناء الوطن، ويستضيفها مركز الطفل المبتكر.

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تعزيز دور المرأة

كما يحتضن مركز مكرمة لتمكين المرأة، فعاليات تعزز دور المرأة السعودية في المجتمع ومساهمتها في التنمية الوطنية من خلال تمكينها ودعمها بالمشاركة في فعاليات منتجات الأسر المنتجة عبر معارض مخصصة للبيع.

قيم الولاء والعمل الجماعي

وأضاف السمنودي أن احتفالات اليوم الوطني للمستفيدين والموظفين في جميع الفروع سوف تشتمل على فعالية داخلية يوم 24 سبتمبر تعزز قيم الولاء والعمل الجماعي، وتؤكد رسالة الجمعية في دعم الأسر وتعزز دورها في التنمية.

وأكد أهمية دور الجمعية وفريق العمل في بناء أسر قوية ومتماسكة، لذلك يأتي شعار “وطن يُعنى وأسر تُبنى” ليعكس التزام الجمعية تجاه تحقيق الاستقرار الأسري، وهو الهدف الذي تسعى لتحقيقه لاسيما وأن الأسرة أحد أهم الركائز وشريك رئيس في البناء.