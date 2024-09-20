مقتل 6 من «داعش» بضربة جوية شمالي بغداد

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

كشف جهاز المخابرات الوطني العراقي، أمس، عن أن ستة من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي قُتلوا بضربة جوية بطائرات «إف 16» استهدفت مفرزةً إرهابيةً في محافظة كركوك، 250 كم شمالي بغداد.

وقال جهاز المخابرات، في بيان صحفي، إنه «بجهد فني ومراقبة وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات (إف 16) ضربات موجعة أسفرت عن قتل مفرزة إرهابية تتكون من ستة عناصر من داعش».

وأوضح البيان أن القوات العراقية نفذت بعد الضربة الجوية «عملية مداهمة وتفتيش للمكان المستهدف، وتم العثور على جثث الإرهابيين وعلى عدد من الأحزمة الناسفة والأسلحة والمعدات الفنية وهواتف مختلفة كانت تستخدم مِن قِبلهم».

وذكر البيان أن هذه العملية نُفذت بعمل استخباري مميز ودقيق بعد سلسلة عمليات استخبارية نوعية كسرت ظهر الإرهاب وقتل قياداته، مشيراً إلى أنه بمتابعة استخبارية دقيقة استمرت لأكثر من شهرين تم قتل كل من الإرهابي عمر صلاح نعمة المكنى بأبي خطاب، أحد أخطر قيادات تنظيم «داعش» الإرهابي، وآمر ما يسمى قاطع «البو حمدان» في ولاية كركوك، والإرهابي عثمان أبو عبد، وكذلك الإرهابي عز الدين هشام.