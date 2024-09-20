السعودية | المنطقة الشرقية تتزين بـ 20 ألف علم احتفالًا باليوم الوطني الـ 94 تحت شعار “نحلم ونحقق”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفرف أكثر من 20 ألف من الأعلام الوطنية في طرق وشوارع وميادين المنطقة الشرقية كافة، مصحوبة بتنفيذ العديد من أعمال الإضاءة والتزيين، احتفاءً باليوم الوطني الـ 94 تحت شعار “نحلم ونحقق”.

وتهدف أمانة المنطقة الشرقية من خلال تنفيذ هذه الأعمال إلى الاحتفاء بيوم الوطن وإثراء قصص النماء والبناء والتطور الذي تشهده المملكة، وتعزيز الانتماء للوطن والتأكيد على التلاحم والترابط بين مختلف فئات المجتمع السعودي، والتعريف بأعمال ومنجزات الدولة الرشيدة.

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وشملت هذه الجهود، تركيب أكثر من 20 ألف علم في جميع أنحاء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتركيب 2600 بنر، وتغذيتها بالتصاميم المعبّرة والمتوافقة مع هوية اليوم الوطني، وبث عبارات الحب والولاء للوطن ابتهاجاً بهذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، كما تم تركيب 1000 من المجسمات الجمالية، و8000 من أشكال الزينة والإضاءات، إضافة الى إضاءة المباني التابعة للأمانة بصور القيادة الرشيدة، وعلم المملكة، والألوان الخضراء.

وأطلقت الأمانة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ94 العديد من الفعاليّات والأنشطة المتنوعة بمواقع متفرقة بالمنطقة، وتستمر لعدة أيام، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، للاحتفاء بهذه المناسبة، وتعزيز الانتماء للوطن والتشديد على التلاحم والترابط بين مختلف فئاته والتعريف بأعمال ومنجزات الدولة.

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