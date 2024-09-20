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حتى 8 صباحًا.. "ضباب خفيف" على أجزاء من 4 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية "ضباب خفيف" على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

المدينة المنورة: الرايس وينبع.
تبوك: الوجه وأملج.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: النماص وتنومة وبلقرن.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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