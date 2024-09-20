شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. "ضباب خفيف" على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية "ضباب خفيف" على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
تبوك: الوجه وأملج.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: النماص وتنومة وبلقرن.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أماكن انتشار الضبابالمدينة المنورة: الرايس وينبع.
تبوك: الوجه وأملج.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: النماص وتنومة وبلقرن.