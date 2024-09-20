السعودية | أمانة الطائف تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ94

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكملت أمانة محافظة الطائف استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية، وذلك لمشاركة الأهالي فرحتهم واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

فقد تم تجهيز الشوارع والحدائق والمنتزهات الكبرى كافة بالمحافظة، مع تزيين الطرق والجسور والميادين العامة بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية واللوحات الاحتفالية.

وسيقام الحفل الرئيسي لليوم الوطني 94 الذي تنظمه الأمانة بالتعاون مع مختلف القطاعات في منتزه الردف برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وسيتضمن الحفل مسيرات وطنية تنفذها قيادة المنطقة بالمحافظة، وعروضاً فلكلورية وقصائد شعرية وإنزالاً مضلياً من قبل معهد الملك عبدالله للأمن الخاص وفرقاً شعبية، وتشغيل النافورة التفاعلية، وأركاناً وأنشطة متنوعة.

وجرى نشر الأعلام في العديد من الطرق الرئيسة والتقاطعات والساحات العامة، إلى جانب إنارة المبنى الرئيس للأمانة بالنسيم والبلديات المرتبطة بالإضاءات الخضراء، ونسقت الأمانة مع شركائها بالقطاعات العامة والخاصة وغير الربحي للمشاركة الفاعلة في اليوم الوطني من خلال إقامة البرامج والأنشطة التفاعلية المختلفة، التي تعكس ما وصلت إليه المملكة من تقدم وتطور وازدهار، واستذكار مسيرة كفاح القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وبرامج التنمية والتطوير لأبنائه الملوك البررة حتى هذا العهد الزاهر، الذي تعيش فيه بلادنا العزيزة نهضة تنموية شاملة في المجالات كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وحملت اللوحات والشاشات التفاعلية تهاني اليوم الوطني الـ94، ومشاركة الأهالي مشاعر الولاء والطاعة للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن الغالي، وإبراز ملحمة توحيد المملكة، بما يعمق الروح الوطنية لدى أبناء وبنات الوطن وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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