شكرا لقرائتكم خبر عن "الإرشاد الزراعي": تخزين الرطب في مرحلة "البسر" يعزز فرص التصدير للأسواق العالمية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.