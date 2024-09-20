شكرا لقرائتكم خبر عن "الإرشاد الزراعي": تخزين الرطب في مرحلة "البسر" يعزز فرص التصدير للأسواق العالمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يُعتبر النخيل من أهم المنتجات الزراعية في المملكة، وتُعد مرحلة "البسر" من أكثر المراحل التي تُستهلك فيها ثمار النخيل طازجة. ولزيادة القيمة التسويقية لهذه الثمار وتوفيرها على مدار العام، يُمكن تخزينها عند درجة حرارة -18 درجة مئوية لفترة طويلة دون أن تفقد جودتها أو قيمتها الغذائية.
وأوضح الإرشاد الزراعي في وزارة البيئة والمياه والزراعة أن هذه الطريقة تُسهم في تعزيز فرص التصدير للأسواق العالمية وتتيح للمستهلكين الاستمتاع بالثمار خارج موسم الحصاد.
وتؤكد الوزارة أهمية التوعية بأهمية التخزين الصحيح والتجميد لزيادة استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة التمور السعودية عالميًا.
وأوضح الإرشاد الزراعي في وزارة البيئة والمياه والزراعة أن هذه الطريقة تُسهم في تعزيز فرص التصدير للأسواق العالمية وتتيح للمستهلكين الاستمتاع بالثمار خارج موسم الحصاد.
فتح أسواق جديدةودعت الوزارة المزارعين والمستثمرين في قطاع التمور إلى الاستفادة من هذه التقنية الحديثة التي تُحافظ على جودة الثمار لفترات طويلة، مما يساهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الطلب على التمور السعودية. كما تُشجع الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية وتطوير أساليب الحصاد والتخزين بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وتؤكد الوزارة أهمية التوعية بأهمية التخزين الصحيح والتجميد لزيادة استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة التمور السعودية عالميًا.