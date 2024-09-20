الامارات | ابنة رونالدو تفاجئ أهلها في السعودية.. وتصحح أخطاءهم باللغة العربية! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تكتفِ أسرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعيش في السعودية بل تشربت ثقافة شعبها وباتت تتعلم اللغة العربية، ويظهر ذلك من خلال الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء زياراتهم للأماكن الترفيهية في المملكة.

وفي إحدى المقاطع المتداولة بكثرة على مواقع التواصل، ظهرت آلانا مارتينا نجلة رونالدو لاعب النصر السعودي حالياً، وهي تتحدث اللغة العربية، وتنطق الأرقام للعشرة باللغة العربية، وتجاوزت ذلك بتصحيح بعض الكلمات العربية التي يحاول أفراد أسرتها الحديث بها، وتدلهم على الطريقة الصحيحة في نطقها.

وعندما قال أحد المقربين كلمة "شكراً" للمارة السعوديين في موقع ترفيهي تدخلت ابنة رونالدو (7 سنوات)، وقالت له: "إنك تلفظها بشكل فظيع"، وصححت له نطقها بكل ثقة ما لاقى ترحيب والدتها جورجينا رودريغيز التي طلبت منها العد للعشرة ونجحت في ذلك ببراعة.