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شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم دفعة جديدة من مساعدات الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية المخصصة لقطاع غزة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في العاصمة الأردنية عمّان تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة عبر المنافذ البرية الأردنية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتتضمن المساعدات 10 شاحنات محملّة بـ 1.280 حقيبة إيوائية و 3.537 سلة من المواد الغذائية الأساسية، بهدف تأمين الاحتياجات اليومية للمتضررين في القطاع، للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.
وتتضمن المساعدات 10 شاحنات محملّة بـ 1.280 حقيبة إيوائية و 3.537 سلة من المواد الغذائية الأساسية، بهدف تأمين الاحتياجات اليومية للمتضررين في القطاع، للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.