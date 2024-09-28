مزاد تمور العلا حضور كبير ووفرة إنتاج

أهداف المزاد
وشهد مزاد العُلا وفرة الإنتاج وتنوعه؛ كون التمور تعد رافدًا اقتصاديًا أساسيًا ومكونًا اجتماعيًا رئيسيًا للمحافظة؛ حيث تحتفي العلا بإنتاج أكثر من ثلاثة ملايين نخلة تنتج أكثر من 120 ألف طن سنويًا؛ وفق معايير الجودة للتمور القابلة للتصدير في المصانع.
ويهدف المزاد إلى إيجاد تنافسية لتمور العُلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ وفق ما تنص عليه (رؤية العُلا) المتماشية مع رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.
انطلاق سوق التمور
ومع استمرار المزاد؛ سيشهد شهر أكتوبر انطلاق سوق التمور الذي يتضمن العديد من الفعاليات في سوق المزارعين بحي المنشية، وذلك ضمن موسم التمور في العلا، بهدف تسليط الضوء على التراث الغني للعلا، واستكشاف طرق مبتكرة لاستخدام التمور في صناعة منتجات وأطباق متنوعة.
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