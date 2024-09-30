الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2024م

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت اليوم الهيئة العامة للإحصاء نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2024م، وقد تواصلت -بفضل الله- الاتجاهات الايجابية في مؤشرات النشرة. ومن أبرز النتائج الإيجابية: انخفض معدَّل البطالة لإجمالي السكان إلى 3.3%، مما يرفع ترتيب المملكة بين دول مجموعة العشرين إلى المركز الخامس للدول الأقل بطالةً، حسب المعلن في شهر أبريل 2024 في منظمة العمل الدولية (ILO). وصل معدل البطالة لإجمالي السعوديين في هذا الربع إلى 7.1%، وهو الادنى تاريخيا لمعدلات البطالة بين السعوديين، حيث وصل معدل البطالة بين السعوديات الإناث الى 12.8% ومعدل البطالة بين السعوديين الذكور الى 4.0% وهما الأدنى تاريخياً. ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الى 66.2% مقارنة بالربع الاول من عام 2024م البالغ 66.0%. وانخفض بشكل طفيف معدَّل مشاركة إجمالي السعوديين في القوى العاملة إذ بلغ 50.8% مقارنة ب 51.4% في الربع الاول من العام نفسه. تجاوز عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص 2.3 مليون سعودي وسعودية. وتجاوز إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص 11.4 مليون عامل - وهو الأعلى تاريخيًا.

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