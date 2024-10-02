شكرا لقرائتكم الخميس طالع الصرفة.. يستمر 13 يومًا ويأتي بعده أجمل وقت للمطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن يوم الخميس يوافق 3 أكتوبر وطالع الصرفة، حيث أيامه 13 يومًا، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر وهو الوسم.

طالع الصرفة

وتابع الحصيني عبر منصة إكس: أن سبب تسمية العرب هذا الطالع باسم الصرفة لانصراف الحر عند طلوعه- إن شاء الله- تدريجيًّا، وتختفي فيه السحب القادمة من الشرق، وتبدأ الأجواء بالتحسن نزولًا، كما يميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجيًّا مع بقاء الجو حارًّا نسبيًّا في الظهيرة، وتزداد برودة الليل.

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تحسن درجات الحرارة

وأضاف: حسب النماذج العددية للطقس، متوقع الأسبوع القادم تحسن في درجات الحرارة وانخفاض طفيف ومقداره من ثلاث إلى أربع درجات مئوية عما هي عليه هذه الأيام.

واستكمل أن شهر أكتوبر له العديد من المزايا المناخية، ومنها تزداد فيه ساعات الليل وتتناقص فيه ساعات النهار، ويبرد في الليل تدريجيًّا على معظم مناطق المملكة واليوم الثالث بداية النجم الرابع من سهيل وهو الصرفة، ينصرف فيه الحر نهارًا واليوم السادس عشر منه بداية الوسم.