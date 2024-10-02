9472 حادثا للدبابات والرياض الأكثر

سجلت منطقتا الرياض ومكة المكرمة أكثر مناطق المملكة حوادث الدبابات، حيث بلغت ضعف 11 منطقة مجتمعة ممثلة في: الحدود الشمالية، ونجران، والباحة، والجوف، وتبوك، وحائل، وجازان، وعسير، والشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، في وقت سيطرت منطقة الرياض على بلاغات حوادث الدبابات بـ34%.

9472 بلاغًا

كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي، بلاغات حوادث الدبابات للعام الماضي، حيث بلغت إجمالي بلاغات حوادث الدبابات 9472 بلاغًا، واستنفرت الهيئة جهودها في مباشرة حوادث الدبابات، وإسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفيات، وتصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة، كأكثر المناطق بلاغات حوادث الدبابات، في المقابل، سجلت منطقتا الحدود الشمالية ونجران أقل مناطق المملكة بلاغات لحوادث الدبابات بين جميع مناطق المملكة.

حوادث الدبابات

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من بلاغات حوادث الدبابات، حيث بلغت إجمالي البلاغات 3259 بلاغًا بـ34%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 3144 بلاغًا بـ33%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 1201 بلاغ بـ13%، ومنطقة عسير رابعًا، بإجمالي 446 بلاغًا بـ5%، ومنطقة جازان خامسًا، بإجمالي 384 بلاغًا بـ4.05%، ومنطقة المدينة المنورة سادسًا، بإجمالي 377 بلاغًا بـ4%، ومنطقة القصيم سابعًا، بإجمالي 284 بلاغًا بـ3%. أقل المناطق حلت منطقة الحدود الشمالية، كأقل مناطق المملكة بلاغات حوادث الدبابات، حيث بلغت إجمالي البلاغات 19 بلاغًا بـ0.20%، وحلت منطقة نجران ثانيًا، بإجمالي 30 بلاغًا بـ0.31%، ومنطقة الباحة ثالثًا، بإجمالي 54 بلاغًا بـ0.57%، والجوف رابعًا، بإجمالي 65 بلاغًا بـ0.68%، وتبوك خامسًا، بإجمالي 88 بلاغًا بـ1%، وحائل سادسًا، بإجمالي 121 بلاغًا بـ1.27%. 9472 بلاغا لحوادث الدبابات

%34 من بلاغات حوادث الدبابات بالرياض

الحدود الشمالية ونجران أقل المناطق بلاغات

أكثر المناطق حوادث دبابات مبلغة:

الرياض: 34%

مكة المكرمة: 33%

الشرقية: 13%

عسير: 5%

جازان: 4.05%

المدينة المنورة: 4%

القصيم: 3%

أقل المناطق بلاغات:

الحدود الشمالية: 0.20%

نجران: 0.31%

الباحة: 0.57%

الجوف: 0.68%

تبوك: 1%

حائل: 1.27%

