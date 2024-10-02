شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن تستقبل طلبات الالتحاق بالبرامج الأكاديمية "التجسير" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن بدء استقبال طلبات التقديم للترقية الأكاديمية «التجسير» لحملة الدبلومات في الكليات الأربعة التمريض والصحة العامة وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 1446 هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل د عبدالله آل مريح بأن هذه البرامج تهدف إلى مواكبة المتطلبات المتجددة في سوق العمل، التي تتسم بمرونتها ومواءمتها لتحقيق الأهداف والمخرجات المنشودة المتمثلة في الارتقاء بمهارات وقدرات الطلبة.





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وأضاف آل مريح أن البرامج المطروحة للترقية الأكاديمية «التجسير» التي تقدمها الجامعة تهدف إلى رفع الكفاءة العلمية للحاصلين على شهادة الدبلوم أو ما يعادلها في تخصصات التمريض أو الصحة العامة «دبلوم مراقبة وبائيات» وأحد تخصصات علوم الحاسب أو فروعه وأحد تخصصات إدارة الأعمال أو فروعه مما يؤهلهم للتطور في مجالهم واكتساب المهارات المطلوبة والتحصيل العلمي الكافي للحصول على درجة البكالوريوس في هذه التخصصات

يشار إلى أن التقديم على برامج الترقية الأكاديمية «التجسير» سيستمر بمشيئة الله لمدة شهر، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 28 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 1 أكتوبر 2024م، وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني ويأتي طرح هذه البرامج تماشياً مع التوجهات والأهداف الإستراتيجية لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م.