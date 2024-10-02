شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 30 ألف شخص.. جدة تشهد تدشين أضخم جدارية للاحتفال اليوم العالمي للمعلم والان نبدء بالتفاصيل

اليوم العالمي للمعلم

أسامة الخريجي

تكريم المعلمين

الدمام - شريف احمد - يشارك أكثر من 30 ألف شخص من مختلف فئات المجتمع في الجدارية الأضخم عالميًا لتقدير المعلمين والمعلمات، والتي من المتوقع أن تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. الجدارية تم تنفيذها بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية بقيادة أمانة جدة والجهات الخاصة، وسيتم تدشينها رسميًا في السابع عشر من الشهر الحالي.تأتي هذه الفعالية ضمن إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، الذي تقيمه جمعية المبادرات المتميزة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوه الفيصل. وتشهد الفعالية تكريم 1000 معلم ومعلمة تقديرًا لدورهم في التعليم، حيث تنظم الجمعية هذا الحدث السنوي منذ 11 عامًا تكريمًا لجهود المعلمين والمعلمات.من جهته، أكد أسامة الخريجي، المشرف العام على جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز "كلنا نقدرك"، أن هذا اليوم يمثل فرصة للتعبير عن الشكر والامتنان للمعلمين، لما يقومون به من دور حيوي في إعداد جيل يسهم في تحقيق تطلعات الوطن المستقبلية.بدوره، أضاف فوزي النهدي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن مثل هذه الفعاليات تجسد التقدير الحقيقي لدور المعلمين والمعلمات في المجتمع، مشيرًا إلى أن الجمعية تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز القيم الوطنية والاجتماعية وتحفيز روح العطاء والتميز لدى الكوادر التعليمية.كما أوضح النهدي أن الجدارية، التي تهدف إلى تكريم المعلمين، تعكس الدعم الكبير من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ما يعكس مكانة المعلمين في قلوب المجتمع. وأضاف أن مثل هذه الجهود تتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في كافة المجالات.الجدير بالذكر أن فعاليات التكريم ستنطلق يوم الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام في عدد من المجمعات التجارية بجدة، على أن تتواصل نهاية الأسبوع المقبل في مجمعات أخرى، حيث سيصل عدد المعلمين والمعلمات المكرمين إلى أكثر من 1000 معلم ومعلمة خلال 6 أيام. كما ستتضمن الفعاليات أركانًا تتيح لأولياء الأمور وأفراد المجتمع فرصة مشاركة المعلمين يومهم العالمي، وتقديم عبارات الشكر والتقدير لهم نظير جهودهم في تعليم الأجيال.