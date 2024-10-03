شكرا لقرائتكم خبر عن ”حمراء جبة“ ينطلق في حائل بدعمٍ للمزارعين وتعزيزٍ للزراعة المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم فعاليات مهرجان ”حمراء جبة“ في متحف العيادة التراثي بمدينة جبة، شمال غرب منطقة حائل، بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة واسعة من مزارعي المنطقة الذين يعرضون تشكيلة واسعة من أجود أنواع التمور.ويستمر المهرجان، الذي افتتحه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، الدكتور فهد الحسني، بحضور رئيس مركز مدينة جبة بدر الحربي وعدد من أعيان المحافظة، لمدة ثلاثة أيام، بهدف دعم المزارعين وفتح منافذ بيع مباشرة لهم، وتعزيز الإنتاج الزراعي في المنطقة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في دعم الزراعة المستدامة.وأكد الحسني أن المهرجان يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتمكين المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التواصل بين المزارعين والمستهلكين، وتطوير القطاع الزراعي المحلي.