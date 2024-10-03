شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. إزالة مظلات السيارات المخالفة ضمن جهود تحسين المشهد الحضري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة الطائف في تنفيذ حملة لإزالة مظلات السيارات المخالفة خارج حدود الملكية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المناطق الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي.

وقد رصدت الأمانة عدداً من المواقع التي تضم مظلات مخالفة أمام المنازل بمساحات مختلفة، والتي تُعد جزءًا من التعدي على حرم الطرق، وهو ما يتعارض مع القوانين والتعليمات المعمول بها.



التنبيه بإزالة المظلات المخالفة

وكانت الأمانة قد أصدرت سابقاً إشعارات لأصحاب تلك المظلات بضرورة إزالتها، وذلك عبر وضع ملصقات تحذيرية وإرسال إنذارات تطالبهم بمراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما مُنح أصحاب المظلات مهلة زمنية لإزالتها قبل أن تبدأ الأمانة في تنفيذ عمليات الإزالة. وتؤكد الأمانة أن هذه المظلات تمثل شكلاً من أشكال التشوه البصري وتعدّ مخالفة للأنظمة المعتمدة.



وتتزامن جهود إزالة المظلات العشوائية مع حملة شاملة لتحسين المشهد الحضري، حيث تعمل 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية على رصد المخالفات وإخطار أصحاب المظلات بإزالتها قبل أن تتخذ الأمانة الإجراءات النظامية بحقهم. ودعت الأمانة المواطنين إلى التعاون في الحد من هذه المخالفات، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو منصة "بلدي" وتطبيق "صوّر وأرسل"، حيث ستباشر فرق الرقابة الميدانية معالجة المخالفات المبلغ عنها.