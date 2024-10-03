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السعودية | صدور الموافقة الكريمة بتعيين عدد من الأئمة بالحرمين الشريفين

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس؛ صدور الموافقة الكريمة بتعيين عدد من الأئمة بالحرمين الشريفين، حيث تم تعيين الشيخ: بدر التركي، والشيخ الدكتور: الوليد الشمسان إمامين للمسجد الحرام.

كما أعلن صدور الموافقة الكريمة أيضا بتعيين الشيخ الدكتور محمد برهجي، والشيخ الدكتور عبدالله القرافي إمامين في المسجد النبوي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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