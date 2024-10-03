الأرصاد: استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية في عدد من المناطق

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السعودية تقيم أضخم حدث صحي عالمي
تستعد المملكة لإطلاق أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي تحت شعار "استثمر في الصحة"، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات...
الغذاء والدواء: ضبط 186 منشأة مخالفة خلال 1806 من جولات الرصد والتقصي خلال شهري يوليو أغسطس
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 186 منشأة مخالفة و173 صنفًا من المنتجات الغذائية والدوائية والتجميلية والأجهزة والمستلزمات...
السياحة تعلن تجاوز إنفاق الزوار القادمين للسعودية 92 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي
أعلنت وزارة السياحة عن تحقيق المملكة نموًا في إنفاق الزوّار القادمين من الخارج خلال النصف الأول من عام 2024م بنسبة 8.2% مقارنةً بالنصف...
مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني تكشف عن المستهدفات الإستراتيجية لمبادرتي ولي العهد العالميتين لحماية الطفل وتمكين المرأة في الأمن السيبراني
كشفت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، اليوم، عن المستهدفات الإستراتيجية للمبادرتين العالميتين لسمو ولي العهد - حفظه الله -؛...
المحاكم العمالية تباشر نظر دعاوى العمالة المنزلية
يبدأ اعتبار من اليوم نظر الخلافات العمالية من قبل المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل، ويتشرط ابتداءً على الراغبين في رفع دعاوى...
زراعة عسير: تدشن مهرجان الرمان الرابع بسراة عبيدة
بحضور نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس علي بن سيف القحطاني دشن محافظ محافظة سراة عبيدة مسفر حامد...
عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 222 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، حيث...
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