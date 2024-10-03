الأرصاد: استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية في عدد من المناطق

السعودية تقيم أضخم حدث صحي عالمي تستعد المملكة لإطلاق أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي تحت شعار "استثمر في الصحة"، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات... الرياض : الرياض : دوت الخليج 30 ربيع الأول 1446 هـ 30 ربيع الأول 1446 هـ الغذاء والدواء: ضبط 186 منشأة مخالفة خلال 1806 من جولات الرصد والتقصي خلال شهري يوليو أغسطس ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 186 منشأة مخالفة و173 صنفًا من المنتجات الغذائية والدوائية والتجميلية والأجهزة والمستلزمات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 ربيع الأول 1446 هـ 30 ربيع الأول 1446 هـ السياحة تعلن تجاوز إنفاق الزوار القادمين للسعودية 92 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي أعلنت وزارة السياحة عن تحقيق المملكة نموًا في إنفاق الزوّار القادمين من الخارج خلال النصف الأول من عام 2024م بنسبة 8.2% مقارنةً بالنصف... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 ربيع الأول 1446 هـ 30 ربيع الأول 1446 هـ مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني تكشف عن المستهدفات الإستراتيجية لمبادرتي ولي العهد العالميتين لحماية الطفل وتمكين المرأة في الأمن السيبراني كشفت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، اليوم، عن المستهدفات الإستراتيجية للمبادرتين العالميتين لسمو ولي العهد - حفظه الله -؛... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 30 ربيع الأول 1446 هـ 30 ربيع الأول 1446 هـ المحاكم العمالية تباشر نظر دعاوى العمالة المنزلية يبدأ اعتبار من اليوم نظر الخلافات العمالية من قبل المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل، ويتشرط ابتداءً على الراغبين في رفع دعاوى... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 30 ربيع الأول 1446 هـ 30 ربيع الأول 1446 هـ زراعة عسير: تدشن مهرجان الرمان الرابع بسراة عبيدة بحضور نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس علي بن سيف القحطاني دشن محافظ محافظة سراة عبيدة مسفر حامد... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 30 ربيع الأول 1446 هـ 30 ربيع الأول 1446 هـ عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 222 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، حيث... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 ربيع الأول 1446 هـ 29 ربيع الأول 1446 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية في عدد من المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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