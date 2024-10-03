شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يبحث سبل تعزيز العلاقات مع وزير خارجية ليبيا المكلف - إكس وزارة الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، وزير خارجية ليبيا المكلف الطاهر الباعور.

جاء ذلك على هامش مشاركته في مراسم تنصيب رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية في العاصمة مكسيكو سيتي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تطويرها في شتى المجالات.

بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم المالكي.