سفير مصر بكرواتيا يدعم منتخب المصارعة ببطولة التصنيف العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - قام سفير مصر بكرواتيا، أيمن ثروت، بدعم منتخب مصر للمصارعة المتواجد حاليا بكرواتيا لخوض منافسات بطولة الرانك العالمي والتي تختتم غدا.

ووجه العميد هاني علام عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة ورئيس البعثة الشكر للسفير أيمن ثروت وطاقم السفارة المصرية بكرواتيا على حسن الاستقبال الذي حت به بعثة المنتخب.

وأوضح علام أن السفير أيمن ثروت قام بالاطمئنان على البعثه المصرية فور وصولها مطار زغرب وكذلك داخل فندق الاقامه والتواصل يوميا لمساندة الفريق وحضور مباريات مصر لتقديم الدعم المعنوى للفريق بجانب إستضافة البعثة على العشاء فى البيت المصرى كما يطلق عليه ( السفاره المصريه ).

وأتم علام بأن اهتمام السفارة المصرية بكرواتيا ببعثة المنتخب كان له عيم الأثر على نفوس اللاعبين خاصة وانه يأتي انعكاسا لإهتمام الدوله المصريه ووزارة الرياضه تحت القياده الحكيمه للرئيس عبدالفتاح السيسي راعى الرياضه المصرية.

ويرأس بعثة منتخب مصر في كرواتيا العميد هانى علام عضو مجلس الإدارة و يرافق البعثة الحكم الدولي محمد عبد العزبز

وتضم قائمة منتخب المصارعة الحرة 4 لاعبين وهم: عمرو رضا ومصطفي جبر و ضياء جودة و يوسف حميدة، بجانب المدير الفني كابتن محمود مصطفي.

بينما تضم قائمة منتخب المصارعة النسائية كل من: سمر حمزة وندى مدني ومحمد طلبة مديرا فنيا.

في حين تضم قائمة منتخب المصارعة الرومانية كل من: كمال عبدة مديرا فنيا وإبراهيم نصر مدربا ومحمد إبراهيم مدربا و 5 لاعبين وهم: محمد إبراهيم كيشو ومصطفي حسين ومحمد مصطفي ومحمد جبر و عبد اللطيف منيع و المدرب ياسر صقر .

و من المقرر ان تشارك بعثة منتخب المصارعة الرومانية في معسكر مغلق بكرواتيا بعد انتهاء البطولة و حتى يوم 27 يناير الجاري.

وكان مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء محمد محمود قد عقد اجتماعا مهما لوضع اللمسات النهائية استعدادا لاستضافة بطولة أفريقيا والدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها مصر على الصالة الدولية بمدينة برج العرب مارس المقبب.

ووافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على بدء معسكرات اعداد المنتخبات استعداد لبطولة افريقيا حيث يقام معسكر منتخب الشباب للمصارعة الرومانية و الحرة في مدينة رأس البر ويقام معسكر منتخب المصارعة النسائية بمدينة الإسكندرية في حين يقام معسكر المنتخب الأول في المركز الأولمبي بالمعادي.