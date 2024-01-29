يد سموحة تفوز على طلائع الجيش في دوري المرتبط ٢٠٠٤

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق سموحة لكرة اليد مواليد ٢٠٠٤ فوزا كبيرا على منافسه طلائع الجيش بنتيجة ٣٣ / ٢٥ في المباراة التي جمعت الفريقين على الصالة المغطاة ضمن مباريات الدوري المرتبط لكرة اليد .

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أنهى فريق سموحة الشوط الاول ١٩ / ١١ و نجح في مواصلة التقدم خلال أحداث الشوط الثاني حتى أنهى المباراة ٣٣ / ٢٥ .

مثل سموحة: محمد عامر عبد الكريم و احمد ماهر اسلام و يحيي هيثم محمد و عمر وليد ابراهيم و عبد الله محمد سعد و محمود أحمد واحمد محمد و مؤمن خالد محمد و احمد محمد السيد و يوسف احمد عباس و زياد سعيد سيد و نور الدين محمد و رحيم وليد محمد و فارس محمد كمال و فيدال فهمي و ياسين محمد عبد المنعم ويدرب فريق سموحة ياسر محمد و اداري الفريق علاء عبد المنعم .

ومثل طلائع الجيش: مازن صلاح أحمد و مهاب أحمد وفيق و كريم احمد عارف و سيف الدين عمرو و حازم عربي و علي شمس الدين و لؤي خالد عبد الرحيم و يوسف أسامة عبد الله و خالد محمد و تيام سامح و محمد مهدي محمد و محمد ياسين حسين و يوسف علاء و احمد تغيان و محمد عماد و يوسف سليمان ويدرب الفريق محمود كمال والإداري محمد شوقي .