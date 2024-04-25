ليس ميسي أو رونالدو.. أسطورة ليفربول يختار أفضل لاعب في التاريخ

تحدث الأسطورة الإنجليزية، ستيفين جيرارد، نجم ليفربول السابق، والمدير الفني الحالي للاتفاق السعودي، عن أفضل لاعب في التاريخ من وجهة نظره.

وقال جيرارد في مقابلة مع رابطة دور روشن السعودي للمحترفين، إن أفضل لاعب في التاريخ من وجهة نظري هو الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، لأنه كان بطلي أثناء نشأتي في جيلي.

اقرأ ايضًا: تشافي يكشف السر وراء العدول عن قرار رحيله من برشلونة

وأضاف: “زيدان كان أفضل لاعب خط وسط في العالم لذلك اخترته الأفضل عبر التاريخ”.

وواصل جيرارد حديثه قائلًا: “بجانب زين الدين زيدان، سأختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إنهم أفضل ثلاثة لاعبين”.

وأتم: “أريد أن يتذكرني متابعو كرة القدم، خلال فترتي في الملاعب، أنني كنت لاعب مخلصًا ومقاتلًا، وأني قدمت كل شيء بنسبة 100% في كل يوم”.

ويحتل نادي الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة.