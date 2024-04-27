بث مباشر بجودة HD .. الأهلي ومازيمبي

الشارقة - اميمة ياسر - يقدم فيديو البث المباشر للقاء الأهلي ومازيمبي في بطولة افريقيا .

و أعلن السويسري مارسيل كولر، مدرب المارد الأحمر تشكيلة فريقه الرسمية والتي ستظهر ضد بطل الكونغو، مساء اليوم الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المخضرم مارسيل كولر، من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام، عقب تخطي فريق سيمبا التنزاني بعد الفوز عليه ذهابًا بهدف نظيف بقدم أحمد نبيل كوكا، قبل أن يكرر الفوز عليه إيابًا بثنائية نظيفة وقَّع عليها الثنائي عمرو السولية ومحمود كهربا.