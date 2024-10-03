دوري "ان بي ايه": كارل-أنتوني تاونز يغادر تمبروولفز إلى نيكس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : انتقل النجم الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز من مينيسوتا تمبروولفز إلى نيويورك نيكس في صفقة ثلاثية ضمت أيضاً تشارلوت هورنتس ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفقا لما أعلن ناديه السابق الأربعاء.

في المقابل، سيسلك الثلاثي يوليوس راندل ودونتي ديفينسينزو وكيتا بايتس ديوب من نيكس الاتجاه المعاكس على أن ينضم إلى تمبروولفز الذي بلغ في الموسم الماضي نهائي المنطقة الغربية للمرة الاولى منذ 20 عاما وخسر أمام دالاس مافريكس.

وارسل نيكس كلا من أرسل نيكس تشارلي براون، ودكوان جيفريز، ودواين واشنطن جونيور إلى هورنتس، بالإضافة إلى اختيارين في الدور الثاني في الـ"درافت"، وحصل على حقوق اختيار اللاعب النيجيري جيمس نادجي من هورنتس.

ويأتي هذا التبادل بمثابة مفاجأة لعشاق تمبروولفز الذين يعتبرون تاونز (28 عاما) أيقونة الفريق، بعدما اختاره في المركز الأول من "درافت" عام 2015، ودافع عن ألوانه خلال تسعة مواسم، شارك خلالها في مباراة كل النجوم (أول ستار) أربع مرات.

وتألق تمبروولفز في الادوار الإقصائية "بلاي أوف" في الموسم الماضي باكتساح فينيكس صنز بقيادة كيفن دورانت (4 0)، ثم الفوز على دنفر ناغتس بطل 2023 في نصف نهائي المنطقة (4 3).

ولعب تاونز دورا اساسيا في نجاحات فريقه إلى جانب أنتوني إدواردز والمدافع الفرنسي رودي غوبير، حيث يبدو الفريق مرشحا لاحراز لقب "أن بي ايه" الموسم الحالي الذي ينطلق في 22 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، لكن سيتعيّن عليه إيجاد توازن جديد من دون نجمه الدومينكاني الفارع الطول (2.13 م) الذي بامكانه التسديد عن المسافات البعيدة.

وبلغت معدلات تاونز في الموسم الماضي 21.8 نقطة و8.3 متابعات و3 تمريرات حاسمة في المباراة، فيما بلغت معدلاته في المواسم التسعة التي قضاها مع مبروولفز 22.9 نقطة و10.8 متابعات و3.2 تمريرات حاسمة.

كتب تاونز على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة إلى فريقه وعشاقه جاء فيها "ستحتلون دائما مكانا خاصا في قلبي، شكرا لكم على كل شيء".

من ناحيته، أشاد رئيس نيكس ليون روز بنجمه الجديد، قائلا "نحن متحمسون للغاية للترحيب بكارل أنتوني تاونز في نيويورك نيكس".

وتابع "يجلب كارل أنتوني مجموعة مهارات فريدة من نوعها في لعبة كرة السلة. فهو يمتلك مزيجا من صناعة الألعاب والتسديد والارتداد والدفاع، مما يسمح له، إلى جانب حجمه، بالتنافس على مستوى نادر في هذه البطولة.