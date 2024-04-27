مصطفى محمد يصنع هدفا في تعادل نانت مع مونبلييه بالدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل نتيجة مباراة نانت ومونبلييه بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

جاء هدف نانت في الدقيقة السابعة بصناعة مصطفى محمد وتسجيل ماتيس أبلين، وكان مونبلييه قد سجل هدف التقدم في الدقيقة الثانية مع انطلاق المباراة بتوقيع أكور أدامز.

وشهدت المباراة حالتي طرد من نصيب لوكاس مينكاريلي دافين وأرنود نورالدين ثنائي مونبلييه في الوقت بدل الضائع 91، 95 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل نانت المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة، بينما يمتلك مونبلييه 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

تشكيل نانت..

حراسة المرمى: لافون.

خط الدفاع: أميان، كاستيليتو، بالويس، نيكولاس كوزا.

خط الوسط: شيريفيلا، سيسوكو، ماركوس كوكو.

خط الهجوم: أبلين، فلوريان مولات، مصطفى محمد.