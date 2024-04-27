وسام أبو علي: الأهلي قدم مباراة رائعة أمام مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أبو علي أن الفريق قدم واحدة من أفضل مبارياته وأن جميع اللاعبين قدموا مستوى رائعًا للغاية ويستحقون فرحة الفوز.

وأبدى وسام سعادته أيضًا بالهدف الذي سجله في المباراة، والذي جاء بطريقة رائعة، وقال: تحدثت مع علي معلول أكثر من مرة خلال التدريبات، وطالبته بإرسال الكرة لي في المساحات الفارغة خلف المدافعين. كنت أفكر في تسديد الكرة بعد أن تلمس الأرض، إلا أنها جاءت عالية فتعاملت معها بهذه الطريقة التي تعد طريقة معتادة للمهاجمين.

وتابع وسام مؤكدًا أن الأهلي كان في أفضل مستوياته وخلق العديد من الفرص الخطيرة وترجم سيطرته وخطورته إلى ثلاثة أهداف.

وتعليقًا على بلوغ النهائي للمرة الخامسة على التوالي، أكد أبو علي أنه شيء رائع للغاية، ولكنه يشعر بسعادة من نوع خاص، لأن هذا هو النهائي الأول له في مسيرته مع الأهلي.

واختتم أبو علي حديثه موضحًا أن الأهلي سوف يركز خلال الأيام المقبلة على منافسات الدوري، ومن ثم سيعود للتفكير في نهائي دوري الأبطال.