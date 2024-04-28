بعد التأهل للنهائي الأفريقي .. موعد مواجهة الأهلي المحلية المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل نظيره الإسماعيلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب مواجهات الجوله ٢٠ من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر اذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه المصرية على صعيدي والمنتخبات.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قد واصل تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي أول أمس بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض التفاصيل الفنية عن مواجهة مازيمبي الكونغولي.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الجمعة مرانًا استشفائيًّا وبدنيًّا خفيفًا في الجيم، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وأدى بقية اللاعبين بمشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مباراة ودية مصغرة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.