مدرب الترجي السابق: توقع نتيجة مواجهتنا مع الأهلي صعب

ياسر رشاد - القاهرة - علق عثمان نجار المدرب العام السابق لفريق الترجي الرياضي التونسي على المباراة المرتقبة بين الترجي والأهلي في نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وقال عثمان نجار في تصريحات عبر القناة الأولى : “ مباراة الأهلي صعب التوقع بنتيجتها والنهائي هذا الموسم سيكون مختلف تماما عن نسخة2018 ”.

وأضاف: “ الترجي في ثوب جديد منذ قدوم مدربه البرتغالي في منتصف الموسم، والفريق يعيش فترة منتعشة للغاية ”.

وأكمل: “ الترجي التونسي يملك العديد من اللاعبين المميزين مثل غيلان الشعلالي ولكن الترجي كمنظومة يعمل بشكل جماعي وهذا ما جعله يتأهل إلى النهائي لمواجهة الأهلي ”.