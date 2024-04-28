الامارات | شباب الأهلي يُقلد لاعبي العين بالورود بعد تأهل "الزعيم" إلى نهائي آسيا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة العين وشباب الأهلي في الجولة الـ 21 من دوري أدنوك للمحترفين لفتة أخوية جميلة من لاعبي "فرسان دبي".

واصطف لاعبو شباب الأهلي قبل انطلاق المباراة حاملين باقات ورود قلدوا بها لاعبي العين في مشهد جميل، بينما رفع جمهور شباب الأهلي في استاد هزاع بن زايد لافتة تهنئة إلى "الزعيم" على إنجاز تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان العين قد أزاح الهلال السعودي من نصف نهائي البطولة القارية، وتأهل إلى النهائي للمرة الرابعة في تاريخه.