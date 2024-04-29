مستجدات مفاوضات الاهلي لتجديد عقد علي معلول

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مستجدات مفاوضات مسئولي الاهلي مع الدولي التونسي علي معلول لتجديد تعاقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد علي معلول مع النادي الاهلي بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم مسئولو الأحمر ملف التجديد له حتى الآن.

اقرأ أيضًا: الاهلي يغرم أفشة بعد مباراة مازيمبي.. تفاصيل

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “مفاوضات الاهلي مع علي معلول رايحة جاية، ولا يوجد اتفاق حتى الآن، ولكن الأمور تسير بشكل جيد”.

واختتم: “إن شاء الله خلال الفترة القادمة يحسم مسئولو الاهلي ملف تجديد علي معلول، خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية بالفريق الأحمر”.

وكان مسئولو الأحمر قد فتحوا ملف التجديد لمعلول إلا أن الأمور توقفت بسبب طلب اللاعب تجديد عقده لموسمين إضافيين، فيما ترغب إدارة الأحمر لتجديد عقده لموسم واحد مع الفريق وتقليص راتبه الذي يحصل عليه.

وحسم النادي الاهلي تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.