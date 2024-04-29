شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد خدمات عبد الله السعيد وناصر ماهر امام البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات ناصر ماهر وعبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر خلال مواجهة البنك الأهلى، المقرر لها الخميس المقبل، بعدما غاب اللاعبون الثلاثة عن مواجهة دريمز الغانى في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، نظرًا لسابق مشاركتهم مع فرقهم فى البطولة الأفريقية.

وشارك عبد الله السعيد وسيف جعفر مع بيراميدز بدورى أبطال أفريقيا، بينما شارك ناصر ماهر مع مودرن فيوتشر فى الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية على حساب دريمز الغانى بعد الفوز في مباراة العودة بنتيجة 3/0، ومن قبلها التعادل السلبى دون أهداف.

وتعود بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى القاهرة قادمة من غانا، بعد مواجهة دريمز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وأغلق الجهاز الفني بعد هذه المواجهة ملف البطولة الأفريقية ليبدأ التركيز على مواجهة الدورى المقبلة أمام البنك الأهلى باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر المسابقة، والمقرر لها الخميس.

