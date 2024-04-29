شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض نشاط الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة أمام رئيس البارالمبية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض إيهاب حسنين، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة، نشاط الاتحاد أمام أندرو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وذلك أثناء تكريم حميد العوني رئيس اللجنة البارالمبية المغربية لحسنين والسيد الحارثي لقيادتهما المثالية ودورهما الكبير في رياضات ذوي الإعاقة.

ويقام حاليا الملتقى الدولي الثامن لألعاب القوى لذوي الإعاقة في مراكش بالمغرب.

وحرص حسنين على تسليط الضوء على عمله في الكرة الطائرة جلوس، حيث تم تنظيم تصفيات باريس 2024 للألعاب البارالمبية للمنطقة الأفريقية في لاجوس نيجيريا، وكذلك بطولة الأندية العربية الأفريقية الافتتاحية للكرة الطائرة جلوس في القاهرة مصر.

وأكد حسنين أنه ممتن لدعم رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وأكد التزامه بأن يكون المحفز لتطوير الكرة الطائرة جلوس في المنطقة الأفريقية.

من جانبه وجه بارسون تحياته لأعضاء الاتحاد العربي، معربًا عن تفاؤله بمساعيهم المستقبلية، كما قدم حسنين عن شكره لـ حميد العوني رئيس اللجنة البارالمبية المغربية على جهوده الكبيرة في تنظيم بطولة مراكش لألعاب القوى.

ورافق حسانين أعضاء الاتحاد ومن بينهم عسكر الحارثي النائب الأول للاتحاد من السعودية، وحميد العون نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى مراكش، إسماعيل المرزوقي عضو الاتحاد من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عامر الشعار عضو المجلس من الأردن.