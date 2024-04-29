شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجمباز يتوجه إلى المغرب للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة المنتخب الوطني للجمباز الفني رجال وآنسات إلى المغرب للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 3 وحتى 6 مايو المقبل فى مدينة مراكش.

وتضم بعثة المنتخب الوطني للجمباز كلا من:

الرجال

علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - مصطفى وليد، ومعهم جمال مطر مدير فني ويعاونه كل من أحمد عبد الحليم وشريف جودت.

آنسات

جنى محمود - جودي عبدالله - ساندرا الصادق - سيرين أبو الهدى - شمس علي، ومعهم زكريا غالب مدير فني ويعاونه رضوى الجوهري.



كما يشارك منتخب مصر أيضا في منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات في المغرب، وتضم قائمة منتخبنا كل من:

الناشئون

يحيى زكريا - مازن بركة - أحمد شريف - مازن حازم - زياد محمد، ومعهم محمد عبد الرؤوف ومصطفى عمر مدربين.

الناشئات

دانا أحمد - جنى مازن - مايان البنا - يمنى حسين - جودي ياسر، ومعهم عمر حسن ورضوى الجوهري مدربين.

وكان منتخب الجمباز الإيقاعي قد حجز 6 مقاعد في أولمبياد باريس من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في رواندا بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.