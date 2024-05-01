كولر: مصطفي شوبير أنقذنا وأستفدنا دروسًا عديدة من اللقاء

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي قدم مباراة قوية أمام الإسماعيلي وخلق فرصًا عديدة وكان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: مصطفى شوبير تمكن من إنقاذ فرصة محققة، وفي الشوط الثاني سجلنا هدفًا وتحكمنا في الأداء، ولكن المنافس عاد من جديد بعد ركلة الجزاء، وهو ما جعل الأمور أكثر صعوبة لرغبته في التعادل.

وأضاف: استفدنا دروسًا عديدة من اللقاء، وبالتأكيد حققنا فوزًا مهمًّا، وهذا هو الأهم بالنسبة للمرحلة الحالية.

وأشار كولر إلى أنه سعيد بعودة عدد من اللاعبين بعد غياب، وهو ما يزيد من التنافس بين الجميع، وأنتوني موديست يقدم المطلوب منه في حدود توقيت مشاركته وظروف المباريات.

وأكمل: أغلقنا ملف مباراة الإسماعيلي، وتركيزنا كبير على مواجهة الجونة التي تمثل لنا أهمية كبيرة في الوقت الراهن.