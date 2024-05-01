منافس الأهلي.. الترجي يتعادل بعشرة لاعبين مع الصفاقسي في كلاسيكو الدوري التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتفى الترجي بالتعادل مع ضيفه الصفاقسي بنتيجة 1/1 اليوم الأربعاء على ملعب حمادي العقربي في ختام منافسات الجولة الخامسة بمرحلة التتويج في الدوري التونسي لكرة القدم.

لم يحافظ الترجي على تقدمه بهدف مبكر سجله البرازيلي رودريجو رودريجيز بعد مرور خمس دقائق.

بل أضاع أسامة بوقرة فرصة لتسجيل هدف ثان للترجي بتسديدة كرة بجوار القائم.

وضغط الصفاقسي بقوة حيث أضاع ديبي جوتييه ووضاح الزايدي فرصتين محققتين أمام مرمى الترجي.

وأكمل الترجي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط التوجولي روجر أهولو في الدقيقة 44، وهو ما كان نقطة تحول في المباراة.

واستغل الصفاقسي النقص العددي لينجح في التعادل بهدف ديبي جوتييه في الدقيقة 46 مستغلا خطأ فادح من ياسين مرياح مدافع الترجي.

وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت بدل الضائع، حيث تصدى أمان الله مميش حارس الترجي لركلة مقصية من محمد نصراوي مدافع الصفاقسي.

وتألق صبري بن حسن حارس مرمى الترجي في التصدي لركلة حرة سددها رائد بوشنيبة في الدقيقة 93 قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء ليكتفي كل فريق بنقطة.

وواصل الترجي تفوقه التاريخي على حساب الصفاقسي في مرحلة الأدوار الإقصائية حيث حقق 5 انتصارات مقابل أربعة تعادلات وانتصارين فقط للصفاقسي.

وإجمالا يتفوق الترجي في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري بتحقيق 33 انتصارا مقابل 9 انتصارات للصفاقسي وتعادل الفريقان اليوم للمرة 19.

وتعادل الترجي للمباراة الثانية على التوالي لكنه بقى في الصدارة برصيد 14 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وسجل خال من الهزائم.

بينما بقى الصفاقسي في المركز السادس والأخير برصيد خمس نقاط بعد أربعة تعادلات ونقطة من المرحلة الأولى من الدوري.

وتقام بطولة الدوري التونسي هذا الموسم على مرحلتين، حيث تجرى المرحلة الأولى بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمهم إلى مجموعتين، بواقع 8 فرق في كل مجموعة، على أن تتأهل الأندية الأربعة الأوائل في جدول ترتيب كل مجموعة إلى المرحلة الثانية (مرحلة التتويج)، لتحديد الفريق الفائز باللقب.

وجرى اعتماد نظام الحوافز عند انتقال الأندية للعب في مرحلة التتويج، حيث حصل متصدر كل مجموعة على 4 نقاط قبل خوضه أي لقاء في المرحلة الثانية، مقابل حصول الوصيف على 3 نقاط وصاحب المركز الثالث على نقطتين وأخيرا صاحب المركز الرابع على نقطة وحيدة